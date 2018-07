Mais equilibrada fisicamente, Chape se prepara para amistoso com San Lorenzo

Buscando recuperar o ritmo para a volta do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense enfrenta o San Lorenzo, nessa quarta-feira (11), na Arena Condá, em Santa Catarina, em uma partida amistosa. O jogo será o primeiro do Verdão durante a parada da Copa do Mundo.

Com elenco mais equilibrado fisicamente, o técnico Gilson Kleina comentou sobre o excesso de jogos no calendário, e valorizou o trabalho da comissão técnica na recuperação dos atletas.

"Por conta da Copa do Mundo, fizemos uma pré-temporada pequena, pagamos o preço por isso, com lesões. O desequilíbrio foi maior, muito por causa do calendário. Os atletas sempre se entregaram, a gente cobra isso. Os profissionais também, com muito mais dados de relatório, e essas informações são de grande valia, porque tiramos dias para fazer todos os tipos avaliações", disse.

Destaque nos últimos treinamentos, o meia argentino Agustín Doffo pode ser uma das novidades de Kleina para a partida de quarta-feira.

"O Doffo é outra realidade. Me chama a atenção pela tomada de decisão, pelo passe, pretendo usar ele nos jogos-treino. Demonstrou qualidade e espero ter um rendimento aceitável", explicou o treinador.

A Chape volta a disputar o Campeonato Brasileiro no dia 19 de julho, quando recebe o Bahia, na Arena Condá, pela 13ª rodada da competição.