Eduardo Baptista admite erros após nova derrota do Coritiba fora de casa: "Culpa é de todos nós"

O Coritiba perdeu a chance de garantir três pontos diante do Guarani na noite desta segunda-feira (9), no estádio Brinco de Ouro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o placar de 2 a 1, Pará e Bruno Mendes marcaram para o time da casa, já Guilherme Paraguaio descontou.

Logo no começo do primeiro tempo, aos três minutos, o lateral Pará abriu o placar fez 1 a 0 para o Guarani. O time manteve-se no bom desempenho e tentou outras chances durante toda a primeira etapa, obrigando o goleiro Wilson a fazer boas defesas. Foi somente após os 30 minutos que o Coxa foi para cima e pressionou. Simião mandou de cabeça para o gol, mas o goleiro Oliveira defendeu. Já aos 44 minutos, o atacante Guilherme Parede deixou tudo igual com um gol de cabeceio.

Já na segunda etapa, novamente o Guarani marcou e desta vez ampliou, Bruno Mendes cabeceando para as redes de Wilson, deixou o placar em 2 a 1. A partir daí, o time de Curitiba tentou fazer uma partida mais ofensiva, mas sem sucesso. Final de jogo, com o placar de 2 a 1 para o Guarani, o Coritiba sai do G-4 e cai para a quinta posição. Já o Guarani, garantiu os três pontos e fica em terceiro lugar.

Eduardo Baptista, técnico do Coritiba, pontuou após o jogo que o time não teve a mesma boa atuação de jogos passados, além de elogiar o time da casa.

"A gente trabalha muito a bola parada. Nossa estratégia mudou depois de levar os gols. Não fizemos um bom segundo tempo, não chegamos muito. Simião tinha feito uma boa partida antes, hoje o gol saiu novamente em uma jogada dele, e as substituições foram para buscar o resultado. Tentamos buscar, para que a bola chegasse. Guarani marcou bem, e faltou criatividade pra gente, movimentação, saber segurar bem a bola. Faltou no segundo tempo a criação. Não fizemos o nível de atuação que tivemos no último jogo. De criação, de chances. Temos que vencer. Temos um bom retrospecto em casa, mas para atingir nossos objetivos é só vencendo fora. Treinamos, posicionamos. Levar o gol assim, a gente treina exaustivamente a bola parada defensiva. A culpa é minha, é de todos nós" afirmou o treinador.

Ele ainda lembrou da importância de garantir os três pontos dentro de casa nas próximas rodadas.

"Temos buscado dar maior rodagem para nosso elenco. Estamos buscando no reforço, com atletas experientes. Se a gente quer subir precisamos de jogadores assim, para saber controlar partidas assim. Temos que trabalhar. Novamente fazer o mando dentro de casa. A necessidade de vencer no Couto maior ainda. Temos que preparar um time para voltar e vencer em casa. Temos que ajustar. É um campeonato longo. Temos que saber trabalhar neste momento de derrota e nada pode tirar o nosso foco", reforçou

Na 16ª rodada da Série B, o Coritiba enfrenta o São Bento no próximo sábado (21), dentro de casa, no estádio Couto Pereira, às 16h30. Já o Guarani joga em casa na terça-feira (17) contra o Figueirense, às 21h30.