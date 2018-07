Reforço à vista: Cruzeiro anuncia contratação de Hernán Barcos por uma temporada

O Cruzeiro anunciou na noite desta terça-feira (10), mais um reforço para a temporada: Hernán Barcos, que rescindiu o vínculo com a Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU), do Equador, para assinar um contrato de um ano com a opção de renovação por mais um. Aos 34 anos, o atacante chega para suprir as ausências de Fred e Sassá, já que ambos estão no departamento médico e somente Raniel está à disposição da comissão técnica.

Nesta temporada, Barcos entrou em campo em 22 oportunidades tendo marcado 11 gols, além de anotar oito assistências com a camisa da LDU. Sua experiência em competições sul-americanas e o fato de poder ser inscrito na reta final da Copa Libertadores foram outros fatores que pesaram na negociação.

Este será o terceiro clube brasileiro do jogador, que já tem passagens pelo Palmeiras e Grêmio. De 2012 a 2013, vestiu a camisa do Verdão , com 31 tentos em 61 jogos. Pelo Imortal Tricolor, de 2013 a 2015, marcou 45 vezes em 113 partidas.

Conhecido como “El Pirata”, o jogador é aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias para assinar seu contrato com a equipe celeste, onde se juntará aos compatriotas Lucas Romero, Ariel Cabral e Mancuello. Além disso, contando com o uruguaio Arrascaeta, a Raposa preenche toda a cota de cinco estrangeiros que podem ser relacionados para um jogo de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.