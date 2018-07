Novo esquema tático do Fluminense anima Gilberto: Vamos voltar mais fortes"

Após o treino desta terça (10), o lateral direito Gilberto concedeu entrevista coletiva no CT Pedro Antônio. O jogador evitou fazer comparações entre o ex-técnico, Abel Braga, e o atual, Marcelo Oliveira.

“Não gosto muito de comparar treinadores. O Abel foi muito bom para a gente, ajudou bastante. O Marcelo é um treinador de muita qualidade, todos conhecem” disse o lateral.

A equipe tricolor voltou aos treinos no final do mês de junho e os trabalhos têm sido intensos, como destacou o lateral. E as diferenças entre os trabalhos dos técnicos já são percebidas pelos jogadores. Uma delas é o esquema, que deixa de ser com três zagueiros.

“A diferença é que o Abel jogava em um esquema e o Marcelo, naturalmente, joga no esquema que ele gosta. Estamos trabalhando com uma linha de quatro e vamos seguir assim até o treinador encontrar o melhor esquema. Agora temos uma função mais defensiva. Porém, temos que ajudar na frente também”.

No entanto, Gilberto destacou que já está acostumado a atuar no novo esquema e que não há muitas diferenças.

“Sempre trabalhei assim na minha carreira. Para mim, não muda muito. Joguei com três zagueiros apenas duas vezes na carreira. Na linha de quatro, é preciso ter mais atenção na defesa”.

Gilberto também falou sobre o recém-chegado atacante, Luciano, com quem já havia atuado anteriormente. E ele reconheceu que a equipe precisa melhorar nas finalizações.

“Ficou nítido que precisamos melhorar nossas finalizações. A chegada do Luciano, um jogador que conheço, vai agregar bastante. Está motivado. Isso ajuda os outros atacantes a se motivar. Todos estão tendo oportunidades de se mostrar. A experiência dos nossos jogadores só vai nos ajudar a crescer”.

Com a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro teve uma pausa, o que foi comemorado pelo jogador, que também destacou que as dificuldades do calendário brasileiro, bastante apertado.

“O calendário é muito complicado. Por mim, sempre teria uma pausa. Perdemos jogadores por lesão, mas tivemos tempo para recuperar. Vamos voltar com tranquilidade, mais forte, para recuperar os pontos perdidos”.

Mesmo com os treinos intensos, sobrou tempo para assistir aos jogos da Copa do Mundo. E Gilberto analisou os jogadores e as seleções que fizeram parte do Mundial.

“Na Copa, vimos muitos times marcando com todos os jogadores atrás da linha da bola, uma surpresa para mim. O futebol está muito físico. A marcação e a entrega foram os diferenciais para mim” finalizou.

O Fluminense retorna no Campeonato Brasileiro no dia 19 de julho, pela 13ª rodada. O adversário será o Vasco, em São Januário. O clássico será a partida de estreia de Marcelo Oliveira no comando do Tricolor.