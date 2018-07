Santos negocia com volante que disputou a Copa do Mundo pelo Peru

O Santos está interessado na contratação do volante Wilder Cartagena, de 23 anos, que disputou a Copa do Mundo da Russia pelo Peru. O jogador, porém, só atuou no jogo contra a Austrália.

Atualmente o volante joga no Veracruz, do México, mas pertence ao Universidad San Martin de Porres, do Peru. As conversas estão em fase inicial.

Cartagena foi revelado pelo Alianza Lima, mas se transferiu rapidamente ao Vitória de Setubal, de Portugal. Ele não chegou a atuar na Europa e acabou retomando ao seu país natal. O volante era titular no Universidad San Martin, foi destaque e acabou chamando a atenção do Veracruz, que o contratou por empréstimo no começo deste ano. No time mexicano, Cartagena foi titular em 12 das 17 rodadas, mas terminou a temporada sendo reserva.

Além da seleção principal, Wilder Cartagena tem passagens pelas seleções sub-17 e sub-20 do Peru, disputando os Campeonatos Sul- Americanos de 2011 e 2013, respectivamente. Inclusive ele foi titular da Seleção Peruana na vitória que eliminou o Brasil do Sul-Americano sub-20 em 2013 ainda na primeira fase.

O volante seria o terceiro nome, além de Carlos Sánchez, do Uruguai e Bryan Ruiz, da Costa Rica, que disputou a Copa do Mundo da Russia e negocia com o Peixe.