São Paulo libera Marquinhos Cipriano, joia da base, para Shakhtar Donetsk

O São Paulo acaba de perder mais um jogador. A promessa da base, Marquinhos Cipriano, já está de malas prontas para a Áustria, onde se juntará ao elenco do Shakhtar Donestk na pré-temporada.

O atacante tinha contrato com o São Paulo até setembro desse ano e não aceitou renovar com o Tricolor. Em vez disso, havia acertado sua ida para o Shakhtar por meio de um pré-contrato. O jogador iria embora de graça. Para não sair no prejuízo, o São Paulo liberou o jogador em troca de uma compensação financeira, que não teve seu valor revelada.

“É um valor muito aquém do que gostaríamos de receber pelo que vale o atleta, mas supera o investimento que foi feito ao trazê-lo”, afirmou Carlos Augusto de Barros e Silva, ao "Globoesporte.com".

O jogador havia feito apenas uma partida como profissional com a camisa do São Paulo e, quando avisou que não tinha intenção de renovar, foi mandado de volta para a base.