Com proposta do Corinthians, Douglas está perto de deixar o Fluminense

O Fluminense está perto de perder o volante Douglas para o Corinthians. Com ajuda de investidores, o Timão pretende comprar o camisa oito tricolor para suprir a saída de Maycon, que foi para o Shakhtar Donetsk.

A informação do jornalista do Yahoo Jorge Nicola não cita os investidores e nem o valor da compra. Caso concretize o negócio, Douglas deixará o clube no momento em que teria uma chance no time titular de Marcelo Oliveira, que o colocou como meia em jogo treino contra o Bangu na última quarta-feira.

Destaque no título brasileiro sub-20 em 2015, Douglas foi promovido ao profissional no mesmo ano, mas só começou a se destacar no ano seguinte. Em 2017, sofreu com uma artrite reativa e foi ausência em vários jogos do Tricolor.

Mesmo recuperado, o jovem de 21 anos não era primeira opção de Abel e amargou a reserva nas partidas deste ano. No Corinthians, terá mais chances, já que, o elenco paulista carece de jogadores na posição. Pelo Fluminense, Douglas atuou em 100 partidas e marcou 5 gols.