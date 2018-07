São Paulo apresenta novos uniformes produzidos pela Adidas

Em festa no estádio do Morumbi, nesta quinta-feira (12), o São Paulo finalmente deu as caras de seu novo uniforme para a torcida. Com as roupas de treino e viagens reveladas na semana passada, chegou o dia dos uniformes de jogo, que terão estreia já na volta do Campeonato Brasileiro, dia 18, contra o Flamengo no Maracanã.

Após anunciar sua saída do Orlando City, a torcida tricolor já aguardava o retorno de Kaká, o que só foi acontecer no evento de lançamento dos uniformes do clube, e só para isso, devido a imagem do ex-jogador com a confecção esportiva. Além do ídolo, Aloisio “Chulapa” também foi personagem do evento, junto com alguns influenciadores digitais, como a Alê Oliveira do canal Desempedidos, do YouTube, patrocinada pela marca alemã.

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Já do lado dos jogadores, os mais acionados foram Nenê e Diego Souza, pilares da boa fase são-paulina que está na terceira colocação do Brasileirão com 23 pontos, quatro atrás do líder Flamengo.

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Adidas e São Paulo fecharam o acordo em março deste ano, após o pedido de antecipação do fim de contrato da antiga fornecedora, Under Armour, que alegou baixo retorno no mercado. Essa é a terceira parceria da empresa com o clube, que cedeu seus materiais de 19 1985 a 1990 e de 1996 a 1999.

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Pela manhã, já no estádio, o time realizou um jogo treino contra o São Caetano, vencida por 1 a 0, gol do recém-chegado Gonzalo Carneiro, que ainda não estreou oficialmente. O time titular começou com: Jean; Araruna, Bruno Alves, Edimar e Caíque; Liziero, Lucas Fernandes e Shaylon; Paulinho Boia, Tréllez e Gonzalo Carneiro.