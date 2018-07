Saída de Bremer faz Galo buscar zagueiro experiente no mercado

O Atlético-MG já contratou seis jogadores para a continuidade do Brasileirão. No que depender do técnico Thiago Larghi, esse lista deve aumentar. Com a venda do zagueiro Bremer para o Torino, da itália, o comandante atleticano quer um novo defensor, já tendo passado o pedido à direção do clube.

Largui tem a exigência do zagueiro ser experiente. Na visão do treinador, o atual elenco já conta com muitos atletas jovens na posição, uma vez que que apenas o capitão leonardo Silva possui mais de 23 anos.

O alto número de gols sofridos pelo Galo nas 12 primeiras rodadas da Série A é um fator que preocupa. Embora esteja na vice-liderança da competição, o time figura entre as defesas mais vazadas do torneio até o momento, compensando com o melhor ataque do campeonato.

Mesmo com uma defesa que não passa segurança, o técnico só pediu a contratação após a saída de Bremer. Antes da negociação, Larghi havia descartado a possibilidade de buscar reforços para o setor.