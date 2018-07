Bruno Nazário é confirmado como nova contratação do Atlético-PR

O Atlético Paranaense confirmou a contratação de Bruno Nazário, de 23 anos. O meia-atacante já treina no CT do Caju, mas ainda precisa resolver pendências com o Hoffenheim, da Alemanha, com quem tem contrato. Bruno foi campeão da Série A2 do campeonato paulista pelo Guarani, no primeiro semestre de 2018.

Nazário terá de esperar pela janela de transferências internacionais, no dia 16 de julho, para ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, portanto, não poderá atuar contra o Cruzeiro, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima segunda feira (16).

Revelado pelo Figueirense, Bruno teve passagens por times como: América-MG, Lechia Gdansk-POL, Cruzeiro, e Hoffenheim. Em entrevista ao site oficial, o meia acredita que sua experiência na Europa pode ajudar a equipe.

“Fico feliz de ter essa passagem pela Europa. Tenho 23 anos e espero colocar a minha experiência dentro de campo”, disse.

O Furacão também terá de esperar pela janela internacional para inscrever Marcelo Cirino, que voltou ao clube após 4 anos. O clube paranaense também está próximo de acertar a contratação do meia Wellington, do Vasco, e tem conversas avançadas com Rony, que está no Albirex Niigata, do Japão.