Geninho destaca performance do Avaí diante do Londrina: "É a atitude que a gente pede"

O Avaí venceu o Londrina por 2 a 1, no Estádio do Café, na noite desta quinta-feira (12), em jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Leão na vice-liderança da Segundona, com 25 pontos, e quebra uma sequência de três rodadas sem vencer.

O Avaí marcou os dois gols da partida no primeiro tempo, já a equipe paranaense conseguiu descontar na etapa final, com um gol de pênalti e chegou a pressionar a equipe visitante em alguns minutos. A postura do time não agradou o técnico Geninho, que fez algumas ressalvas sobre a atuação.

"Acho que o sufoco maior foi culpa minha. Tivemos duas chances de fazer gols. O fato de não ter matado o jogo deu ao adversário a esperança da virada. O Londrina achou um pênalti. O Dagoberto tem qualidade. Estávamos com alguns jogadores desgastados. O jogo ficou bastante perigoso, mesmo assim suportamos. Mérito dos jogadores. Além de técnica, mostraram raça e vontade de vencer. É a atitude que a gente sempre pede para eles", disse o técnico

O treinador destacou as jogadas treinadas que resultaram nos gols, mas também ressaltou algumas falhas no sistema de defesa que cederam chances ao Londrina.

"Acima de tudo, o mais importante foi a vitória. É o que viemos buscar e conseguimos em cima de um adversário que vinha em busca de recuperação, com estrutura maravilhosa e um time bom. Não demos espaços porque queríamos, mas na movimentação eles encontraram espaços. O Betão se sentiu deslocado, ali o Londrina achou espaço. O retorno de Renato sem ritmo... Acharam espaço pela direita, mas não entraram na área. Duas jogadas que foram bem trabalhadas durante a semana viraram gols", completou.

O próximo desafio do Avaí é só na próxima terça-feira (17), diante do Atlético-GO, às 19h15, no Estádio da Ressacada.