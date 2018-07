Após amistoso contra o San Lorenzo, Kleina avalia elenco da Chapecoense

A Chapecoense venceu o San Lorenzo em amistoso, na última quarta-feira (11), na Arena Condá, por 2 a 1. Para o técnico Gilson Kleina, o confronto serviu para dar ritmo aos atletas, avaliar o elenco e testar novas peças.

+ Em reencontro com San Lorenzo, Chapecoense vence amistoso sem Jandrei

Kleina elogiou a atuação da equipe, destacou a velocidade do time como uma das armas mais fortes e disse que o time abusou dessa característica. O que confirmou rapidez foi o gol de Wellington Paulista antes do primeiro minuto de jogo.



''Se não competir e não for de uma forma agressiva, você não consegue demonstrar o futebol. Acho que, pelas mudanças, o time teve um padrão de jogo, conseguiu igualar e foi bem. Depois eles tiveram o controle do jogo, não que tinham chances claras de gol, mas chegaram pelos lados. Sabíamos que o nosso desafogo passava pelo lado do Vinícius e do Bruno Pacheco, teve muita velocidade, tanto é que saiu o primeiro gol ali e depois perdemos uma chance de fazer o segundo", declarou.

Foto: Sirli Freitas/Chapecoense

O técnico pretende continuar observando o elenco durante os treinos para montar a melhor formação possível, antes do jogo contra o Bahia, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, quarta feira (19).



''No sábado vamos dar mais ritmo para alguns e definir uma equipe forte contra o Bahia. A velocidade foi importante. Temos a possibilidade de fazer três atacantes ou manter com esse padrão, com Luiz Antonio e Canteros. Vamos trabalhar essa semana para ver. Temos que tentar manter uma base para ter um jogo seguro. Vamos enfrentar um Bahia que não parou. Que possamos reestrear fazendo os três pontos'', completou.



Com 14 pontos conquistados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a Chapencoense está na 14ª colocação e precisa ganhar para se afastar da zona de rebaixamento.