Reservas da Chapecoense deixam boa impressão em amistoso contra San Lorenzo

Em amistoso na quarta feira (11), o técnico Gilson Kleina teve a oportunidade de testar algumas peças, substitutos de Apodi, Arthur e Jandrei, que foram negociados na metade deste ano. O jogadores escolhidos para substitui-los foram Ivan, Eduardo e Vinicius, que começaram o jogo entre os titulares.

+ Após amistoso contra o San Lorenzo, Kleina avalia elenco da Chapecoense

O trio teve uma avaliação positiva do treinador do Verdão, e mostraram o que deve ser o início de uma mudança de postura que deve ser implementada pela Chapecoense na sequência do Brasileirão e Copa do Brasil.



Ivan, substituto de Jandrei, foi vazado uma vez, mas não teve culpa no lance, já que uma falha de marcação dos zagueiros deixou Paulo Díaz livre para cabecear e abrir o placar. A falta de ritmo foi sentida, mas o goleiro mostrou ser seguro debaixo da trave.



O substituto de Apodi foi Eduardo, que tem características bem diferentes do antigo lateral direito. Essa mudança trouxe bastante diferença na forma de jogar da Chapecoense, já que Eduardo apoia menos o ataque em relação a Apodi. O novo lateral direito mostrou ser um bom defensor e que consegue compor bem a linha defensiva.



Vinicius, que substituiu Arthur, foi autor da assistência para o primeiro gol da Chape, e mostrou estar em sintonia com Bruno Pacheco. Além de servir Wellington Paulista, teve a chance de marcar seu primeiro gol, cara a cara com o goleiro Navarro, mas acabou pegando mal na bola.