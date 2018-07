Balbuena se despede do Corinthians em rede social: "Sangue no olho pra sempre"

Balbuena já não é mais zagueiro do Corinthians. O paraguaio aceitou uma oferta do time inglês, West Ham, e desde sábado (7) ele não treina mais com a equipe alvinegra. Em abril, ele havia renovado contrato com o Timão até 2021 e por isso o time da Inglaterra vai pagar ao Corinthians multa rescisória de €4 milhões, aproximadamente R$ 18 milhões.

No início da tarde desta sexta-feira (13), o zagueiro publicou uma mensagem em sua conta do Instagram, agradecendo ao Corinthians e a todos os torcedores. Na mensagem, Balbuena diz:

“Eternamente agradecido com o clube por tudo. Tbm a fiel torcida pelo apoio e carinho. Espero poder ter retribuído tudo isso dentro de campo. Ao meus companheiros, comissão técnica, diretoria e trabajadores do clube tbm mto mais mto obrigado por tudo.

Aprendi mta coisa e a felicidade que passei aqui ninguém vai poder tirar. O sangue no olho é pra sempre, continência eterna pra vcs! Até mais @corinthians”!

Desde sua chegada ao Corinthians, em 2016, Balbuena conquistou três títulos com o time: o Brasileirão de 2017 e o bicampeonato Paulista 2017/2018. Além disso, o zagueiro disputou 136 jogos e fez 11 gols. Sua comemoração dos gols deixou uma grande marca entre os torcedores alvinegros. Assim que marcava, o paraguaio corria em direção à torcida corinthiana e prestava continência à ela - como deixou registrado na mensagem de despedida. Tudo isso, fez com que ele conseguisse uma identificação e uma admiração muito grande da fiel torcida.