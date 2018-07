Arrascaeta elogia Barcos e valoriza participação na Copa do Mundo: "Ganhei muita experiência"

O uruguaio Arrascaeta está de volta ao Cruzeiro. Após ter uma Copa do Mundo sem muito destaque na Rússia, atuando em apenas duas das cinco partidas da sua seleção, o jogador retornou ao time mineiro e já se prepara para estar em campo contra o Atlético-PR, na próxima segunda-feira (16), no Mineirão, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

+ Reforço à vista: Cruzeiro anuncia contratação de Hernán Barcos por uma temporada

Em entrevista coletiva, o meia falou sobre o primeiro reforço celeste na janela de meio de ano, o atacante Hernán Barcos.

"(Barcos) É um jogador importante, que tem uma característica de goleador. Vai nos ajudar muito. Aqui nós sempre recebemos jogadores, independentemente de ser gringo ou brasileiro, da melhor maneira. Nosso grupo é muito bom, muito aberto. Vamos aguardar ele. Esperamos que seja mais um para beber mate", disse.

Arrascaeta evitou de falar sobre o interesse de clubes europeus no seu futebol e afirmou que no momento só pensa no Cruzeiro e em dar o seu melhor em campo para ajudar o clube. Sobre o Mundial, o jogador avaliou seu desempenho. Ele atuou apenas nas partidas contra o Egito, sendo titular e substituído no segundo tempo, e diante da Rússia, quando entrou na segunda etapa.

"Acho que ganhei muita experiência lá na Copa do Mundo. A expectativa realmente era muito grande, sabíamos que jogaríamos contra os melhores do mundo. Infelizmente, não deu como esperávamos. Mas precisamos estar preparados para esse momento, temos jogadores de muita qualidade, nosso time trocou a formação e, como falei, tudo é um aprendizado novo. Vamos seguir treinando e melhorando o que precisa melhorar. Na verdade, o primeiro jogo foi o pior do nosso time. Criamos poucas situações e, depois, no jogo contra a Rússia o time se encaixou melhor. O treinador fez certo para dar sequência aos caras que vinham jogando, porque estavam fazendo bem. E os caras que estavam entrando, estavam fazendo melhor. Respeitamos muito isso e treinamos para o dia que a gente for jogar, fazer o melhor", finalizou.

Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro E.C.

O Cruzeiro volta a campo na próxima segunda-feira (16), contra o Atlético-PR pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Mineirão. No jogo de ida, a equipe celeste venceu, na Arena da Baixada, por 2 a 1 e pode perder até por 1 a 0 que a partida irá para os pênaltis.