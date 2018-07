Flamengo solicita permissão para escalar Guerrero, mas CBF recomenda consulta na Suíça

Escalado como titular por Maurício Barbieri, desde que voltou a treinar pelo Flamengo, Paolo Guerrero pode ter seu retorno aos gramados brasileiros novamente adiado. A liminar dada pelo tribunal suíço para que o atacante pudesse atuar na Copa do Mundo ainda está valendo, mas o Rubro-Negro preferiu consultar a CBF para que não sofresse alguma punição no futuro.

De acordo com a 'ESPN Brasil', a resposta da entidade foi enviada pelo diretor jurídico, Carlos Eugênio Lopes, e possui sete parágrafos. Nos seis primeiros, a CBF dá a entende que mesmo que a decisão favorável ao peruano fosse para jogar o Mundial, ela ainda estaria válida para o Flamengo utilizar o atleta.

Porém, no sétimo e último parágrafo, o diretor afirma que a entidade máxima do futebol brasileiro não tem a competência para julgar o caso, e solicita que o clube vá até o Tribunal Federal Suíço, para ter a garantia, ou não, da utilização de Paolo Guerrero.

"Tais considerações são oferecidas com sentido de colaboração com esse clube, mas não deve ser esquecido que a CBF não tem competência funcional que lhe permita opinar vinculativamente na matéria de que se trata. Permitimo-nos dizer que possivelmente esse clube deveria colher a opinião, aí sim vinculativa, do Tribunal Federal da Suíça, prolator da decisão sob análise".

Sem ter a certeza da presença do peruano na próxima quarta-feira (18), contra o São Paulo, Barbieri também testa Fernando Uribe, único reforço do Flamengo para o restante da temporada, e o jovem Lincoln no comando do ataque.