Próximo do retorno no Campeonato Brasileiro, Jadson afirma: "Vamos competir mais"

Após o treino desta sexta-feira (13), o volante Jadson concedeu entrevista no CT Pedro Antônio. Ele falou sobre a chegada do novo técnico, Marcelo Oliveira e da sua forma de trabalhar com a equipe Tricolor.

"O Marcelo é um treinador muito vitorioso. Tem nos ajudado bastante. Espero que ele tenha muito sucesso e, consequentemente, nós também" disse o volante.

O treinador já declarou que o Fluminense mudará o seu esquema de jogar. Uma dessas mudanças é na zaga, que contará com apenas dois zagueiros. Jadson comentou sobre as modificações."O esquema novo é comum para a maioria de nós. Estamos acostumados e treinando forte para nos adaptar".

O volante também comentou sobre o elenco, que é bastante jovem, com muitos atletas vindos da base, como o atacante Pedro, artilheiro do time na temporada.

"Temos um grupo de jovens com muito potencial. Espero que eles tenham oportunidade de demonstrar o que mostram aqui no dia a dia. Faço de tudo para ajudá-los".

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Tricolor disputou um número grande de jogos em um curto espaço de tempo. Jadson falou sobre as vantagens da pausa no campeonato.

"Tivemos uma sequência de jogos pesada antes da parada. Agora vamos mais organizados. Vamos competir mais. Podem esperar um time bem competitivo", finalizou o volante.

O Fluminense enfrenta o Vasco no retorno do Campeonato Brasileiro, dia 19 de julho. A partida será em São Januário e é válida pela 13ª rodada do campeonato. Será a estreia do técnico Marcelo Oliveira no comando do Tricolor.