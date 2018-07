Após sete jogos sem vitórias, Dado Cavalcanti é demitido do Paysandu

Terminou, nesta quinta-feira (12), a terceira passagem de Dado Cavalcanti sob o comando técnico do Paysandu. O técnico não resistiu ao revés por 2 a 1 para o Vila Nova, que deixou o clube próximo da zona de rebaixamento da Série B.

+ Com um a menos, Vila Nova vence Paysandu fora de casa e assume vice-liderança da Série B

O anúncio foi feito por Tony Couceiro, presidente do Papão, em entrevista coletiva após o jogo.

"Quando eu falo com vocês (imprensa) é porque as coisas não estão boas. É o seguinte: a notícia de agora é que o Dado não é mais treinador do Paysandu. A gente acabou de conversar com ele aqui. A partir de amanhã (sexta-feira) o Paysandu começa a procurar um novo técnico e fecha a janela de ida para o exterior, tendo muita gente em compasso de espera aguardando ir para o exterior. Segunda-feira abre a janela do exterior para o Brasil, então a próxima semana será intensa de procura para qualificar (o elenco)", informou o dirigente.

Com uma campanha quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas, o Paysandu tem apenas 17 pontos e ocupa a 12ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB, primeiro integrante da zona de rebaixamento, contabiliza 15 pontos e ainda enfrenta o Boa Esporte nesta sexta-feira (13).

Sem vencer desde o último dia 1º de junho, o Paysandu amarga uma série de sete rodadas consecutivas de jejum (cinco derrotas e dois empates). Os resultados recentes, somados ao risco de rebaixamento, abreviaram a passagem de Dado Cavalcanti pela Curuzu.