Benfica negocia pré-contrato com Léo Cittadini, do Santos

O volante Léo Cittadini está bem próximo de deixar o Santos. Com proposta do Benfica, os representantes do jogador estão em Portugal, onde resolvem os últimos detalhes financeiros para que o volante assine pré-contrato com o clube. Conforme foi publicado pelo "Diário do Peixe" e GloboEsporte.com e confirmada pela VAVEL Brasil.

O contrato de Léo Cittadini com o Santos é até o fim deste ano, o que permite o jogador deixar o clube de graça a partir de Janeiro.

No começo de maio, Cittadini tinha em mãos uma proposta de renovação feita pelo presidente José Carlos Peres, mas não chegou a um acordo. O Peixe oferecia R$150 mil por mais quatro anos de contrato e queria que a multa rescisória fosse fixada em 50 milhões de euros (R$225 milhões) o que não agradou os representantes do jogador. A diretoria do Santos garante que o rebaixará aos time B se ele não renovar o vínculo.

Léo Cittadini foi revelado pelo Santos e promovido ao time principal em 2013.Com o técnico Jair Ventura, o volante virou titular no time. Hoje, é utilizado com frequência. Na temporada, ele participou de 22 jogos e não marcou nenhum gol.