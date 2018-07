Regis volta ao São Paulo após ter sido afastado por problemas pessoais

Afastado pelo São Paulo e tendo seu contrato suspenso no dia 11 de junho, o lateral direito Régis inicia sua volta ao Tricolor, após ser afastado por problemas pessoais ainda não declarados pela assessoria do atleta ou pelo clube paulista.

+ São Paulo apresenta novos uniformes produzidos pela Adidas

Régis, foi contratado em abril deste ano, por suas atuações de destaque no São Bento pelo Campeonato Paulista. Mesmo atuando pouco pelo São Paulo, em somente 10 partidas, o atleta ganhou destaque por atuar nas duas laterais e por ter características ofensivas muito fortes.

Voltando a sua rotina de treinos, Régis vai demorar um pouco até estar em forma novamente. A comissão técnica fará trabalhos a parte com o jogador, e quando sentir que ele está apresentando uma melhora significativa, poderá se reintegrar ao grupo nos treinamentos comandados por Diego Aguirre e disputar a vaga na lateral direita com Éder Militão e Bruno Peres, recém contratado.

Com seu contrato reativado pelo clube após voltar as atividades, Régis é atleta do São Paulo até abril do ano que vem, podendo ser renovado em até três anos se for do interesse do Tricolor ter o jogador em seu elenco.