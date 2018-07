Bruno Peres treina no gramado pela primeira vez no São Paulo

Bruno Peres participou pela primeira vez do treino do São Paulo, nesta sexta-feira (13), no CT da Barra Funda com o demais jogadores do Tricolor. O jogador aqueceu e depois fez um trabalho físico separado.

Na última temporada, o Bruno atuou pela Roma em 25 jogos. Ele poderia ter sido emprestado para um outro clube europeu, mas optou por atuar no São Paulo, por empréstimo, até o final de 2019, com possibilidade de compra dos direitos econômicos.

"Admiro o time, e agora vestirei a camisa do Tricolor. É a realização de um sonho de criança, porque cresci com a vontade de atuar no clube", afirmou Bruno Peres.

Peres foi a segunda contratação do São Paulo nesta janela de transferências do meio do ano. A outra foi o meia-atacante equatoriano João Rojas. Diego Aguirre também poderá contar com Gonzalo Carneiro, que reforçou o time em abril e ainda não estreou.

Nesta sexta, os titulares foram a campo para um trabalho técnico enquanto os reservas, que atuaram em jogo-treino contra o São Caetano, na última quinta-feira (12), fizeram trabalho regenerativo. A equipe voltará a treinar na manhã de sábado (14), e folga no domingo (15).

O São Paulo, atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, retornará à competição na próxima quarta-feira (18), contra o líder Flamengo, no Maracanã. Partida válida pela 13ª rodada do campeonato.