Com contusão na panturrilha, zagueiro Durval desfalca Sport por pelo menos três semanas

Fora dos treinamentos desde a última segunda-feira (9) por conta de dores na panturrilha esquerda, o zagueiro Durval foi constatado com uma lesão muscular no local. Um exame de imagem foi realizado para apontar o grau da lesão.

Segundo o departamento médico do Sport, o atleta não poderá atuar diante do Ceará, na próxima quarta-feira (18), às 19h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Nesse período, o jogador vai desfalcar o Leão em pelo menos quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Além da ausência diante do Ceará, está fora dos encontros com Fluminense, Vitória e Flamengo. Se a recuperação acontecer no tempo estimado, o zagueiro só fica à disposição diante da Chapecoense, no dia 5 de agosto, na Ilha do Retiro,

"Durval sentiu a panturrilha da perna esquerda. Ficou constatado um estiramento muscular. Estimamos um prazo de três semanas para a recuperação dele", disse o médico Rodrigo Perez.

O atleta possuía chances de ser titular no próximo jogo do Leão. Desde que chegou, o técnico Claudinei Oliveira deu prestígio a Durval e o colocou para jogar contra Internacional e Atlético-PR. Com isso, Léo Ortiz deve ser utilizado ao lado de Ernando diante dos cearenses.