CSA bate Sampaio Corrêa com gol de Walter e volta à vice-liderança da Série B

O CSA venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (13) no estádio Rei Pelé. O resultado fez o time alagoano voltar à vice-liderança da Série B. A vitória veio com um bonito gol de Walter perto do final da etapa inicial. O Azulão foi para seu sexto jogo sem perder e diminuiu para apenas um ponto a diferença frente ao Fortaleza, líder da competição.

Ainda cansado pela conquista da Copa do Nordeste, o Sampaio fez um primeiro tempo apagado e deixou o CSA criar as principais chances de gol. Aos 28 minutos, Celsinho fez boa jogada pelo lado direito e rolou para Daniel Costa; dentro da área, o meia chutou mascado, facilitando a defesa do goleiro Andrey. A falta de pontaria dificultou as finalizações do Azulão até aos 43 minutos, quando a bola caiu nos pés do atacante Walter e ele pegou de primeira um cruzamento rasteiro de Celsinho para colocar no fundo das redes, abrindo o placar.

Pro segundo tempo, o CSA voltou ainda melhor e teve logo um gol anulado. Walter deu passe para Niltinho tocar na saída de goleiro Andrey, mas o árbitro assinalou impedimento do jogador e anulou o lance. A equipe alagoana continuou perdendo muitos gols, principalmente com Niltinho. Dessa vez, o atacante aproveitou a falha de Alyson para mandar rente à trave de Andrey.

A melhor chance do Sampaio veio aos 39 minutos, quando João Paulo achou Carlão livre dentro da área e atacante mandou para fora. Walter ainda fez seu segundo gol, mas o assistente marcou posição irregular. Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa enfrenta o Goiás na sexta-feira, às 19h15, no Estádio Castelão, em São Luis (MA), mas antes, na terça-feira (17), cumpre jogo atrasado contra o Juventude, também em casa, às 20h30. Na sexta-feira (20), às 21h30, o CSA recebe o Fortaleza no Rei Pelé, em Maceió (AL).