Mazola Júnior amarga derrota do Criciúma de virada: "Merecíamos pelo menos um ponto"

O Criciúma perdeu a chance, nesta sexta-feira (13), de garantir seus três pontos na 15ª rodada do Campeonato Série B contra o Goiás após ser derrotado no Olímpico, de virada, por 2 a 1.

Com gols de Vitor Feijão, Giovanni e Michael, o time catarinense agora amarga a 19ª colocação, vice-lanterna do campeonato. Já o Goiás, ocupa a 10ª posição. O técnico do Criciúma, Mazola Júnior, mostrou-se incomodado com o placar, mas também elogiou o desempenho do time.

No primeiro tempo, o jogo ficou equilibrado. Muita marcação e chutes a gol. Aos 25, ótima chance de Lucão para o time da casa, mas o goleiro Luiz estava lá. Foi logo depois, que o Tigre armou o contra-ataque, começando com Sueliton, que encontrou Vitor Feijão na grande área. O goleiro rival rebateu, e com a sobra, o jogador mandou para as redes. Porém, a felicidade durou pouco. Aos 33, Giovanni recebeu passe e finalizou, sem chances para o goleiro Marcos. O empate fez com que os times fossem para cima, mas sem sustos em ambos os lados.

No segundo tempo, também tudo igual. Os times saíram em busca do ataque, mas sem sucesso. Foi somente aos 17 minutos que Michael bate de canhota para o gol de Luiz, sem chances para o goleiro. 2 a 1 no placar. Aos 29 minutos, grande chance para o time, mas o goleiro Marcos espalma e espanta o perigo. No final do jogo, o time catarinense bem que tentou, mas não conseguiu empatar ou virar o jogo. Final de 2 a 1 para o Goiás.

O treinador do Tigre, Mazola Júnior, lamentou as chances desperdiçadas e o fato de o time ter saído na frente, mas cedido o resultado.

"Difícil ficar calmo depois de uma apresentação dessa e não levar pontos. Fomos perfeitos em todos os aspectos, táticos, físicos, mas em duas jogadas de talento, fizeram os gols. É um resultado amargo. O Criciúma não merecia o resultado. Pelo que jogou, contra uma grande equipe. O Criciúma foi muito melhor, mas o talento individual fez a diferença para eles. O Goiás fez o gol no primeiro chute que deu. Alertamos para não dar aquele espaço na frente da nossa zaga. O Criciúma fez o jogo que tinha que fazer. Merecíamos pelo menos um ponto" analisou o técnico.

O Criciúma permanece na zona de rebaixamento, vice-lanterna, com 13 pontos."Infelizmente não conseguimos sair. Pelos últimos jogos, já merecia estar fora do Z-4. Precisamos um pouco mais de qualidade na frente, estão chegando atletas para matar o jogo quando tiver as chances" afirmou o técnico.

Na 16ª rodada da Série B, o Criciúma enfrenta o Londrina, jogando em casa, no estádio Heriberto Hulse, na sexta-feira (20) às 19h15. Já o Goiás visita o Sampaio Corrêa no estádio Castelão, também na sexta, às 20h30.