Em apresentação, Barcos enaltece a grandeza do Cruzeiro: "Sempre foi minha primeira escolha"

O mais novo reforço do Cruzeiro, o atacante Hernán Barcos foi apresentado oficialmente na manhã deste sábado (14), na Toca da Raposa II. O jogador assinou contrato de um ano de duração - até 30 de junho de 2019.

Em seu terceiro clube no futebol brasileiro, o argentino usará a camisa 28. Animado com o desafio, Barcos agradeceu o carinho recebido e destacou que não foi difícil escolher o time estrelado.

“Muito obrigado pela recepção de ontem, pelas postagens nas redes sociais, me emocionei muito, foi muito lindo. Chegar desse jeito é gratificante, ter o apoio do torcedor é importante para a tranquilidade e o trabalho que vamos ter. O Cruzeiro sempre foi a primeira opção, pela grandeza do clube, pelo que significa tanto nacional quanto internacionalmente. Como falou o presidente, há três competições muito importantes que o Cruzeiro quer brigar por elas. Não apenas está competindo, vai brigar por elas e tentar conseguir. Isso para um atleta é muito importante. Com a grandeza do Cruzeiro, não foi difícil a decisão de vir para cá”, revelou.

O Pirata estava jogando na Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU), em forma reforçou que falta apenas a sua regularização no BID para pisar nos gramados.

“Estava treinando até semana passada. Estou no ritmo, é só começar a treinar de novo que estarei à disposição. Só esperar o papel, a (resolução do BID) burocracia que preciso para estar habilitado, aí ficarei à disposição”, expressou.

Antes de conhecer o elenco celeste, Barcos revelou que procurou saber como era os integrantes e ficou radiante com o centro de treinamento da Raposa.

“Ontem conversei um pouquinho com cada um dos meus companheiros, tive uma recepção muito boa, calorosa. Antes de vir, conversei com vários para saber como era o grupo. Para um jogador, é importante ter um grupo bom. E me falaram que o é espetacular. Isso pude verificar ontem, ouvindo o que cada um pensa, o que cada um sabe. Você vê que o grupo é humano, muito bom. E quanto à estrutura, fiquei surpreso com a grandeza que tem, com as coisas que têm à disposição. Você só precisa se preocupar em jogar futebol, pois o suporte está à vista”, concluiu.