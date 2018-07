Ameaçado na liderança, Fortaleza busca reabilitação diante do embalado Atlético-GO

Após perder a última partida por 2 a 0 para a Ponte Preta, o Fortaleza quer retomar o caminho das vitórias para manter a excelente campanha do time nesta edição da Série B. O time comandado pelo treinador Rogério Ceni enfrentará o Atlético-GO neste sábado (14) às 16h, na Arena Castelão, em busca da décima vitória na competição. Já o time goiano se encontra na oitava posição da competição com 22 pontos, vindo de boa sequência de vitórias.

O Tricolor de Aço contará com diversos desfalques para o jogo: o zagueiro Ligger, que levou o terceiro cartão amarelo no confronto diante da Ponte, além do lateral-direito Tinga e dos atacantes Marcinho e Gustavo, que se recuperam de lesões. Porém, poderá contar com o atacante recém-contratado Douglas Coutinho, que já foi regularizado. Já o Dragão não poderá contar com o lateral-direito Alisson e o meia Fernandes, que estão suspensos.

As equipes se enfrentaram pela última vez na Série B 2009, quando o Rubro-Negro venceu o Leão por 1 a 0 no mesmo palco do jogo de hoje. Na época, o Tricolor terminou o campeonato rebaixado e o Dragão subiu para Primeira Divisão. Na história, são quatro confrontos, com três vitórias do Atlético-GO e uma do Fortaleza.

Fortaleza quer retomar vantagem na liderança

Após ter um início de campeonato espetacular, o Tricolor vem oscilando nas últimas rodadas. Dos últimos cinco jogos, o Leão perdeu três e venceu apenas dois. As constantes saídas de atletas importantes do elenco, como o meia Edinho, vendido ao Atlético-MG, e o atacante Osvaldo, que foi para o futebol da Tailândia, têm prejudicado bastante o time. Além disso, vem havendo vários desfalques nas partidas por suspensão ou lesão, como o artilheiro Gustavo, que fraturou o antebraço direito e está fora dos gramados por dois meses.

Entretanto, a diretoria leonina já está se movimentando para suprir as ausências: já foram contratados o meia Nenê Bonilha e os atacantes Getterson e Douglas Coutinho, ainda esperando mais contratações.

Apesar de ser líder, o time quer a vitória a todo custo. O meia Dodô ressaltou a importância de vencer a partida. "É importantíssimo fazer o dever de casa. É o nosso pensamento sempre. Temos um jogo difícil neste sábado. Fizemos uma semana boa. Trabalhamos bastante. Vamos com tudo em busca dos três pontos", afirmou o armador.

O arqueiro Marcelo Boeck alertou para a qualidade do adversário, uma vez que o time goiano, embora esteja apenas no meio da tabela, vem em boa sequência. "O Atlético tem uma equipe perigosa e vem de vitória na competição. Vamos procurar ter atenção máxima durante os 90 minutos para vencermos mais uma como mandante. É vencer ou vencer. Precisamos fazer uma grande apresentação para conquistarmos os três pontos diante do nosso torcedor", disse o goleiro tricolor.

Dragão quer continuar evoluindo

Após ter um começo de campeonato ruim, o Atlético-GO vem numa crescente evolução na Série B e está vivendo seu melhor momento na competição. Já são quatro jogos sem perder e três vitórias seguidas. Os resultados deixam o time perto do G-4 e a equipe quer continuar crescendo, já tendo o melhor ataque da competição.

Mesmo tendo oscilado bastante no começo da Serie B, o treinador Claudio Tencati permaneceu no cargo. O comandante ressaltou a importância da confiança que recebeu da diretoria e o tempo que teve para trabalhar.

"Tivemos oscilações. Se formos analisar, a diretoria poderia ter mudado. E se tivesse mudado, eu teria que ficar calado porque, infelizmente, o resultado não aconteceu no momento em que a gente esperava. Tivemos mais tempo. Confiaram e demos uma crescida. Ainda não é o ideal, mas é o projeto. No futebol, sem tempo não há resultado", afirma o comandante.