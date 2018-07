Direção do Grêmio nega proposta de Lazio por Luan

A direção do Grêmio nega que a Lazio tenha feito proposta pelo atacante Luan. Segundo jornais italianos, o camisa 7 do tricolor seria o substituto de outro brasileiro, Felipe Anderson, que foi vendido ao West Ham da Inglaterra.

O 'Gazzetta dello Sport' noticiou que o clube italiano ainda está receoso devido o valor da multa rescisória. De acordo com a publicação do veículo, para tirar Luan do Grêmio, seria necessário desembolsar 25 milhões de euros (cerca de R$ 112,5 milhões). Porém, na renovação de contrato do atleta com o clube gaúcho, o valor caiu para 18 milhões de euros (R$ 81 milhões).

No início do ano, a Lazio já havia tentado a transferência do meia-atacante gremista. Segundo a imprensa local até o representante de Luan foi consultado na investida.

Quando Felipe Anderson deixou o Santos para jogar no clube italiano, o executivo gremista André Mota trabalhava no clube paulista. Ele ressalta a boa relação que tem com os italianos e explica que no momento não recebeu nenhum contato da Lazio.

“Ficamos sabendo pela imprensa. Quando estava no Santos, trabalhei na transferência do Felipe Anderson, tenho boa relação. Ano passado quando surgiu a especulação, fiz contato e falaram que era só boato. Agora surgiu de novo. Para mim nunca chegou nada. É só especulação”, reforçou.

Na janela de transferências no meio do ano passado, Luan recebeu proposta oficial da Sampdoria e do Spartak Moscou. O meia-atacante tem contrato com o Grêmio até 2020.