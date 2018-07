De olho no retorno do Brasileirão, Micale promove mudanças na zaga do Paraná

O Paraná jogou com uma formação diferente na linha defensiva no amistoso contra o River Plate-URU, quinta feira (12), e venceu por 2 a 0. O comandante paranista apostou nas entradas de Cleber Reis na zaga e Alex Santana como volante.

Antes da parada para a Copa do Mundo, em jogo contra o Cruzeiro, o técnico Rogério Micale escalou a zaga do Paraná com Thiago Rodrigues no gol, os laterais Igor e Junior, os zagueiros Rayan e Neris e a dupla de volantes Leandro Vilela e Torito González.

Agora, na volta da Copa do Mundo, Cleber Reis entrou na vaga de Neris, que foi negociado para a segunda divisão do futebol português. Alex Santana foi o destaque da partida, voltando a atuar como titular e além de fazer a função de marcador, também subiu ao ataque em duas oportunidades. Na primeira, acertou a trave do time uruguaio e, na segunda, armou a jogada que acabou em gol de Raphael Alemão, ainda no primeiro tempo. Micale comemorou a boa atuação do volante tricolor.



"Ele está muito bem. Cresceu muito e melhorou os números em relação à minha chegada. Acho que ele entendeu a mensagem. Ele está buscando o espaço dele naquele setor em que preciso de muita intensidade e não só qualidade, que ele já demonstrou. Mas preciso de intensidade e é uma posição que não abro mão. A minha expectativa é que com esses elogios, ele não retorne ao processe interior'', disse.



Com a boa atuação da linha defensiva, Micale confirmou que esses são os jogadores que devem atuar contra o Vitória, no próximo dia 18, pela 13ª rodada do Brasileirão.



"Vamos retomar a uma competição que precisamos de uma performance alta e boa. O resultado é que vai determinando tudo e, para o momento, está dando resposta. Vamos ver com a sequência de jogos", declarou.