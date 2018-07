Wagner crê em classificação do Vasco na Copa do Brasil: “Estamos mais confiantes”

Não pode parar. Esse é o lema no Vasco quanto à preparação para o jogo diante do Bahia, na próxima segunda-feira (16), pela Copa do Brasil. Neste sábado (14), não foi diferente. No CT das Vargens teve atividades e muitas cobranças de pênaltis.

Vale lembrar que a partida de ida na Fonte Nova, em Salvador, acabou com uma elástica vitória para o Tricolor Baiano por 3 a 0. Em São Januário, o Gigante da Colina precisa repetir o placar, ou a diferença de gols, e levar o jogo para os tiros livres da marca do pênalti.

O treino foi exclusivo para Jorginho e sua comissão técnica fazerem ajustes táticos na equipe. O técnico aproveitou para simular lances que acontecem nas partidas e aprimorar as jogadas ensaiadas.

Meia do Alvinegro, Wagner elogiou o período de intertemporada, colocou a confiança em alta, contou que o grupo se adaptou a metodologia de trabalho de Jorginho e acredita que a equipe vai começar a surpreender já nesta partida de oitavas de final da Copa do Brasil.

“Foi um período muito proveitoso. Descansamos os jogadores que estavam mais fadigados e recuperamos os que estavam no departamento médico. Todo grupo se encontra muito bem agora, pois os trabalhos físicos e os testes foram realizados com êxito. Estamos mais confiantes após essas semanas de trabalho. Pegamos a metodologia do Jorginho e vamos procurar aplicá-la já nessa primeira partida. Se fizermos tudo que foi programado, acredito que vamos começar a surpreender já na segunda-feira”.