Vasco confirma acordo com Maxi López e aguarda atacante para assinatura de contrato

Hermano chegando! O Vasco anunciou na tarde deste sábado (14) a contratação do atacante Maxi López, que passou por grandes clubes na Europa e no Brasil já defendeu o Grêmio, no ano de 2009.

O argentino é arguado na próxima segunda-feira (16) para realização de exames médicos e assinatura do contrato, que terá validade até o mês de dezembro de 2019.

Com 34 anos, Maxi chega ao Gigante na reta final de sua carreira. O atleta, revelado no River Plate, já atuou no Barcelona, onde jogou com Ronaldinbo Gaúcho e Messi. Na Itália, passou por Milan, Internazionale e Udinese.

O jogador ficou muito conhecido mundialmente quando uma polêmica pessoal envolvendo sua ex-mulher e seu ex-companheiro de equipe, o compatriota Icardi, veio a público. Desde então, Maxi ficou mais conhecido do que já era.

Na última temporada, vestindo a camisa da Udinese, o centroavante foi às redes em seis oportunidades, tendo entrado em campo em 29 partidas durante as competições que sua equipe participou.

O artilheiro mandou um recado para o torcedor e espera fazer muito com o Vasco: “Olá, vascaínos. To chegando aí pra me juntar a vocês na comemoração dos 120 anos do clube com a história mais bonita do futebol. Vamos fazer muitas coisas juntos, vai ter muita novidade e se preparem”.