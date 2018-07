Guilherme Alves é o novo técnico do Paysandu

O Paysandu anunciou Guilherme Alves como o novo comandante da equipe para o restante da Série B. Ele chega para substituir Dado Cavalcanti, demitido após a derrota de 2 a 1 para o Vila Nova na última quinta-feira. O técnico traz também o auxiliar Jorge Raulii.

Como atleta, Alves teve passagens por grandes clubes como São Paulo, Atlético-MG e Corintihians. Sua trajetória como treinador ainda é recente, contando com trabalhos no Grêmio Novorizontino, Vila Nova e Portuguesa. Seu melhor momento foi na equipe do interior paulista, quando consegiu levar o time à elite do estadual. Pelo clube goiano, fez uma boa campanha na Série B, mas saiu em 2016 por problemas financeiros.

Seu último time foi a Portuguesa-SP. Assumiu a Lusa no final do ano passado, mas foi demitido em fevereiro deste ano, depois de uma campanha ruim no Paulista A2. Guilherme Alves foi vice-campeão da Copa Rubro-Verde e saiu quando a Portuguesa ocupava a 13ª colocação na competição estadual.

O novo comandante do Papão se mostrou empolgado com o projeto de recuperação. “Entendo a preocupação do torcedor. Estou pronto para demonstrar, com muito trabalho e entrega, que estou preparado para estar aqui. Eu trabalho há anos estudando, me atualizando e treinando times. O principal é que me sinto em condições e com uma vontade enorme de trabalhar”, afirmou.

Por fim, o técnico exaltou a história do Papão. “O Paysandu é um clube de tradição, de torcida e claramente bem estabelecido no mercado. O clube pensa futebol como eu penso e isso não me fez pensar duas vezes em aceitar o convite. Eu estou muito motivado”. Ele deverá ser apresentado oficialmente na segunda-feira.