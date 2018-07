Fora há 10 meses por lesão, Leandrinho pode ganhar oportunidade com Marcos Paquetá no Botafogo

O meia Leandrinho não disputa uma partida oficial desde setembro de 2017, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho direito na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, no Nilton Santos. A lesão aconteceu quando Jair Ventura ainda era o treinador do Botafogo. Após se recuperar e voltar a integrar a equipe, o jovem de 21 anos não teve oportunidade com o último técnico, Alberto Valentim. Porém, com Marcos Paquetá agora no comando, a maré do jogador pode começar a mudar.

Leandrinho foi utilizado nas atividades contra América e Nova Iguaçu, sendo destaque no segundo jogo-treino com uma ótima atuação e marcando um gol. Buscando adquirir confiança e moral com o novo treinador, o meia vem dando o máximo de si nos treinamentos e pode surgir como opção na volta do Brasileirão. Em entrevista para o site oficial do Botafogo, Leandrinho mostrou-se motivado para dar a volta por cima nessa segunda parte da temporada.

"Temos trabalhado forte durante todo ano e nesse período sem jogos não foi diferente. Fico feliz por marcar, venho tentando evoluir a cada dia para voltar a jogar. É seguir trabalhando por coisas maiores no ano", disse.

Quando se lesionou no ano passado, Leandrinho era titular e vinha atuando um pouco mais recuado, como um segundo volante. Joia da base, o jogador subiu para o profissional com a expectativa de um futuro promissor. Após perder espaço com Valentim, o jovem busca retomar as boas atuações, seja atuando na sua posição de origem, como meia, ou na posição que ganhou espaço e visibilidade na equipe alvinegra.

Seu retorno pode ser nesta quarta-feira (18) na partida contra o Corinthians, fora de casa, às 21h45 (de Brasília). Na última vez que Leandrinho visitou o time paulista, o resultado não foi muito bom, 3 a 1 para o adversário. Entretanto, o jogador teve uma boa atuação, marcando o gol de honra do glorioso.