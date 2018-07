Com aproveitamento perfeito nas finalizações, Uribe impressiona Barbieri

Google Plus

Faltando menos de uma semana para o retorno aos gramados, na quarta-feira (18) contra o São Paulo, o Flamengo pode contar com a estreia de Fernando Uribe, único reforço para a sequência da temporada. E o atacante vem se destacando nos treinamentos no Ninho do Urubu.

Testado na equipe titular, em algumas atividades, por Maurício Barbieri, o colombiano teve 100% de aproveitamento nas finalizações, em 13 tentativas, e impressionou positivamente o treinador rubro-negro. Além do treinador, seus companheiros também estão impressionados com Uribe, casos de Lincoln e Éverton Ribeiro:

"Está sendo muito bom esse período. Para ele, que está chegando, é ótimo, para a gente é legal saber como ele joga, o jeito que prefere receber a bola. É muito bom para o time, quando começar ele já vai estar entrosado", ressaltou o camisa 7.

Apesar de ter sido testado como titular, o colombiano ainda não tem presença garantida contra o Tricolor Paulista. O nome do atacante precisa aparecer no BID da CBF até às 19h de terça-feira (17), caso contrário, só poderá entrar em campo contra o Botafogo, no próximo sábado (21).

Além disso, o Rubro-Negro espera uma resposta do STJD a respeito da liminar que o Tribunal Suíço concedeu a Paolo Guerrero, para que o peruano disputasse a Copa do Mundo. O camisa 9, cujo contrato se encerra em agosto, é o mais cotado para iniciar a partida no Maracanã, caso seja liberado pelo tribunal.