Yago Pikachu cita necessidade de gols do Vasco contra Bahia: “Vamos nos expor”

Google Plus

Em entrevista neste domingo (15), o atacante Pikachu afirma que Andrés Ríos não ao Pinheiral para se preparar para o próximo jogo do Vasco pela Copa do Brasil. Ríos estava sem contrato, portanto, não participou dos treinos. O meia Evander treinou como “falso 9” com o parceiro Giovanni Augusto.

“O Ríos não foi para Pinheiral com a gente e todo mundo viu que o Evander treinou na função de falso 9 com o Giovanni (risos). Acredito que o Jorginho não vai falar... Vai esconder, mas os dois fazem a função. O Ríos é centroavante, sabe jogar de costas. O Evander gosta do chute. Temos de ter alternativas (risos).”

O técnico Jorginho, durante esse pouco tempo pelo clube, optou por um esquema 4-4-2. Yago também citou sobre a tática que não irá fazer muita diferença.

“Muda pouca coisa o esquema, do 4-4-2 para o 4-2-3-1. O único jogador que muda um pouco o posicionamento é o Giovanni Augusto, que deixa de ficar um pouco centralizado para ficar ao lado do atacante. Precisando fazer três gols no mínimo, sabemos que vamos nos expor um pouco.”

O Vasco da Gama enfrenta nesta segunda (16) o Bahia pela Copa do Brasil, nas oitavas de final em São Januário, às 20h. O Gigante da Colina precisa fazer quatro gols para avançar, se fizer três gols, a disputa é levada para os pênaltis, já que no último jogo o Vasco perdeu em Fonte Nova por 3 a 0.