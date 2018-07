Apresentado, Oswaldo Henríquez revela ansiedade para estrear pelo Vasco

Em época de Copa, o Vasco não parou no mercado da bola. O Gigante da Colina se reforçou e segue buscando nomes que possam agregar ao elenco de Jorginho para as competições que ainda restam na temporada de 2018.

Neste domingo (15) o zagueiro colombiano Oswaldo Henríquez, de 29 anos, foi anunciado e oficialmente apresentado na sede do clube, em São Januário, no Rio de Janeiro. Ao lado do diretor executivo Alexandre Faria, o novo camisa 3 do Alvinegro deu suas primeiras palavras à imprensa.

A negociação do cruz-maltino com o Sport foi longa, mas teve final feliz. O defensor comentou que a escolha de defender a cruz de malta foi para seguir crescendo no futebol brasileiro e quando surgiu a proposta nem pensou antes de aceitar.

“Tomei essa decisão porque pensei em seguir crescendo aqui no Brasil. O Campeonato Brasileiro é uma competição muito forte. O Vasco é uma equipe tradicional, muito grande e assim que surgiu essa oportunidade, eu não pensei duas vezes e aceitei”.

Alexandra Faria já trabalhou com Henríquez no próprio Sport Recife, clube de onde veio o novo reforço do Almirante. O diretor deu boas-vindas para o atleta.

“É um prazer estar aqui apresentando o Henríquez. É um atleta experiente, jogou Libertadores, antes do Sport defendeu o Millionarios. É um atleta muito bom. Eu já havia trabalhado com ele. Quando cheguei aqui o nome dele estava na pauta, o Jorginho e o PC Gusmão me colocaram. Eu o procurei, havia uma dificuldade por conta do vínculo com o Sport, mas conseguimos acertar. Ele vem em definitivo, até o fim de 2019”.

O colombiano falou um pouco sobre suas características, sua liderança em campo e versatilidade quanto aos lados da zaga em que pode atuar: “A minha principal característica, como minha posição precisa, é a comunicação e a liderança. Falo muito dentro de jogo, tentando organizar o time. Sou um jogador que tem bom passe, tenho bom jogo aéreo. Sei jogar pela esquerda e pela direita”.

Henríquez quer estrear. O zagueiro vinha trabalhando normalmente no ex-clube, afirmou estar 100% adaptado ao Brasil e está no aguardo de sua regularização para poder entrar em campo pela primeira vez pelo Vasco da Gama.

“Estou fisicamente bem. Vinha treinando forte no Sport e estou esperando só estar regularizado para jogar. É sempre bom o apoio estrangeiro de outros jogadores, mas graças a Deus tenho uma adaptação 100% ao Brasil. Isso me permite ter adaptação tranquila”.