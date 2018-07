Jogo Cruzeiro x Atlético-PR AO VIVO online pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELO JOGO DE VOLTA DA COPA DO BRASIL, DISPUTADO NO MINEIRÃO.

Não saia daí, torcedor. Instantes antes da partida nós voltamos com todos os detalhes entre Cruzeiro e Atlético-PR ao vivo. Fique conosco!

Por outro lado, o time estrelado pode apenas empatar que se classificará para as as quartas de final. O técnico Mano Menezes mencionou que a partida não será nada fácil devido as novidades.

Foto: Divulgação/Cruzeiro

"Se você tem a possibilidade de ir para a decisão dentro de sua casa em vantagem, não tem que reclamar de nada. Você tem que trabalhar para confirmar essa condição. Será um jogo difícil, como todos os jogos são. Temos capacidade para fazer um bom jogo. Precisamos pensar na gente. Quando o adversário tem muitas possibilidades, tem troca de técnico e muda a maneira de jogar, você precisa se preocupar ainda mais com o lado de cá e no que você precisa fazer”, explicou.

Após a demissão do técnico Fernando Diniz, o Atlético apostou no interino Tiago Nunes. Independente das mudanças, o meia Lucho González revelou que a equipe está concentrada e que a ajuda os companheiros passando passando confiança, já que passaram por esta situação diante do Ceará e São Paulo.

Foto:Divulgação/Alexandre Schneider/Getty Images

“A mensagem que eu passo é que o jogo é difícil, porque o Cruzeiro tem qualidade, mas não é impossível. Estando concentrados nos 90 minutos, temos chances de marcar. Estamos confiantes de que podemos sair com a classificação, que é o nosso objetivo”, acrescentou.

Cruzeiro X Atletico-PR ao vivo

Com a derrota, o Atlético-PR precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar a classificação. Em caso de uma vitória por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

No primeiro confronto, a Raposa venceu o Furacão na Arena da Baixada por 2 a 1. Os tentos foram feitos por Henrique e Raniel. Carleto marcou para o Rubro-Negro.

Seja bem-vindo, você que navega pela VAVEL Brasil! À transmissão de Cruzeiro x Atlético-PR ao vivo hoje, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece no Mineirão, às 20h (de Brasília).