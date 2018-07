Hernane Brocador mira segundo semestre pelo Grêmio: “Posso ajudar muito”

Brocador voltou a atuar pelo Grêmio em uma partida oficial, após quase quatro meses de fora por conta de lesões. Na partida pelo Brasileirão de Aspirante, na última quarta-feira, Hernane deixou o empate em 1 a 1 contra o Internacional, com uma boa impressão ao técnico Renato Gaúcho. O que não faltou foi garra ao jogador, que se esforçou no ataque, brigou com os advesário e até teve um gol anulado de forma duvidosa. Com isso, Brocador acredita que pode fazer um segundo semestre melhor no Tricolor Gaucho.

O último jogo do atacante foi no empate em 1 a 1 com o Avenida, no jogo da volta da semifinal do Gauchão. De lá pra cá, precisou tratar de um problema abdominal. Quando voltou a treinar com o grupo, sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo que o tirou novamente dos campos.

Na última quarta feira, Hernane fez parte do time sub-23 do Grêmio que disputou o clássico Gre-Nal pelo Brasileirão de Aspirante. Além do atacante, o lateral-direito Madson também foi utilizado. O objetivo do Renato, era manter todo o grupo com ritmo de jogo para a sequência de 15 compromissos em 50 dias após a Copa do Mundo.

Contudo, Hernane continua atrás de André e Jael na fila de centroavantes do Grêmio. O próprio jogador tem consciência da situação e citas os companheiros como ótimos atletas e ressalta o acréscimo de opções que o clube terá para o decorrer da temporada.

Atualmente, livre das lesões o jogador quer dar a volta por cima no segundo semestre, com um projeto ambiciosos: deixar seu nome “registrado na história do clube”. E, quem sabe, levar o Tricolor a prorrogar seu contrato, que se encerra ao final do ano.

– As lesões atrapalharam muito, mas sei que posso dar a volta por cima. Agora é trabalhar bastante e focado para buscar mostrar meu valor nesse segundo semestre. Espero ajudar em todas as competições, seja fazendo gols, lutando, dando passe. É uma briga sadia. São dois ótimos jogadores. Quem ganha é o Grêmio de ter opções para usar durante a temporada. Procuro sempre fazer meu trabalho pra deixar meu nome registrado na história do clube – acrescenta.

Hernane aguarda a chance na equipe principal. Ainda sem marcar pelo Grêmio, o centravante soma apenas quatro partidas no clube. E está sem atuar há quase quatro meses.