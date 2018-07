Gustavo Scarpa é destaque em treino de posicionamento e finalização do Palmeiras

Na última segunda-feira (16) o Palmeiras ensaiou o time titular para o jogo contra o Santos em treino na Academia de Futebol. Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Willian foram os destaques.

A primeira parte do treino foi de finalização. Os jogadores faziam troca de passes para terminar no 1x1 com o goleiro. Gustavo Scarpa foi o grande destaque dessa parte do treino, com boas finalizações e grande acerto no último passe.

Na segunda parte ocorreu o treino de bola parada. Alguns jogadores batiam faltas e escanteios, enquanto, em grupos de cinco, outros jogadores tentavam a finalização. Lucas Lima e Scarpa foram mais uma vez, destaques nesse treinamento, com um elevado acerto de cruzamentos.

Por fim, um treino de posicionamento e posse de bola, com dois times, onde um podia marcar os gols e o outro apenas roubar a bola e manter a posse. Nesse exercício o time titular para o jogo contra o Santos foi ensaiado. A provável escalação é a que venceu a Liga Alajuelense pelo placar de 6x0: Weverton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Hyoran e Willian.

Fernando Prass fez um trabalho à parte da equipe, com treinos físicos e com bola. Borja e Guerra não apareceram no gramado. Os suspensos Dudu, Luan e Jailson treinaram normalmente.

No fim do treino, alguns jogadores continuaram em campo, treinando pênaltis.