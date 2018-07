Alison aposta em melhora do Santos no segundo semestre: "Expectativa é boa"

Na quinta-feira (19), o Santos enfrenta o Palmeiras, às 20h, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Para Alison, o clássico será muito importante para as pretensões do Peixe nesta temporada. Em entrevista coletiva, na manhã desta segunda-feira (16), no CT Rei Pelé, o volante falou sobre a postura que o time precisa ter para vencer.

"Acho que sim, é um clássico, um jogo grande. A gente trabalha para jogar esse tipo de jogo. É um jogo que todo mundo quer jogar. A pausa foi importante para treinarmos, descansarmos. Espero que a gente possa voltar com uma vitória”, disse o camisa 5

“Expectativa é boa. A gente teve um tempo para trabalhar, para melhorar. Espero que depois dessa parada a gente consiga bons resultados, degrau por degrau”, emendou

Antes da parada da Copa do Mundo da Rússia, o Santos vinha pressionado após maus resultados, ocupando à 15ª colocação, com 13 pontos, quatro vitórias, seis derrotas e um empate. Alison admitiu o mau desempenho do time, e acredita que o Alvinegro Praiano irá se recuperar.

“É óbvio que a gente trabalha para vencer sempre. O Santos é um time grande. Todos os jogos entramos para vencer. Claro que em um jogo ou outro a gente acaba não conseguindo. Isso é algo que nos incomoda um pouco. A gente precisa melhorar para a vitória acontecer”, completou.

Alison também falou sobre a possível contratação do volante Carlos Sánchez para a sequência da temporada. Apesar da concorrência no elenco, o camisa 5 está empolgado com a chegada de Sánchez.

"Caso aconteça a contratação, é algo bom para o Santos. Essa competição entre posição é importante, para os jogadores, Comissão Técnica e Santos. Quanto mais reforços vier, melhor. Quem vier para somar vai ser bem vindo”, disse Alison.

“Acho que isso acirra a briga por posição. Isso é importante para o jogador e para quem está jogando para não se acomodar. Para quem está jogando é uma motivação. É interessante ter essa disputa por posição”, emendou.

Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, o volante deve ficar à disposição do técnico Jair Ventura para o clássico diante do Palmeiras.

Um provável Santos no clássico é: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique (Lucas Veríssimo), David Braz e Dodô; Yuri, Renato (Léo Cittadini) e Rodrygo; Bruno Henrique, Gabigol e Eduardo Sasha.

O elenco santista volta aos treinos na tarde desta terça-feira (17), no CT Rei Pelé.