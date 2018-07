Com virose, David Braz deve ser desfalque do Santos contra Palmeiras

David Braz, deve ser desfalque do Santos para o jogo contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira (19), no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro, tem uma intoxicação alimentar e segue debilitado e não treinou junto com o elenco santista pelo segundo dia seguido. A notícia foi inicialmente publicada pelo "GloboEsporte.com".

David já estava doente antes mesmo da partida contra o Querétaro, em amistoso realizado no México no dia 11, mesmo assim ele preferiu jogar. Porém, no vôo de volta ao Brasil, o jogador sofreu com enxaquecas.

David Braz teve uma melhora no fim de semana e participou das atividades de sexta-feira e sábado, mas voltou a piorar e desfalcou os treinos de domingo e de hoje. Nesta segunda-feira (16), o zagueiro realizou um exame de sangue e espera o resultado.

A intoxicação pegou alguns jogadores do Peixe, Daniel Guedes e Renato, alguns seguranças e membros da comissão técnica, o lateral inclusive, segue em recuperação e também pode ser desfalque.

O técnico Jair Ventura também foi desfalque no treino desta segunda-feira, mas foi por um nobre motivo: o treinador viajou ao Rio de Janeiro para acompanhar o nascimento da filha. O treinamento foi comandado pelo auxiliar Emílio Faro e preparador físico Ednilson Sena.

Sem David Braz, um provável Santos tem: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Jean Mota (Renato) e Rodrygo; Gabigol, Eduardo Sasha e Bruno Henrique.