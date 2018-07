Reforço da lateral-direita, Bruno Peres é apresentado no São Paulo: “Estou muito motivado”

O lateral direito vindo da Roma, Bruno Peres, foi apresentado no São Paulo nesta segunda-feira (16). O jogador assinou contrato de um ano e meio e poderá atuar pelo tricolor paulista até dezembro de 2019. Durante a apresentação Bruno escolheu usar a camisa 15 para lembrar o dia em que seu filho Pietro nasceu.

O defensor que já jogou no Brasil defendendo as cores do Santos em 2012 nunca escondeu seu desejo de retornar ao país, e revelou que o contato direto do executivo de futebol do clube, Raí, foi fundamental para retornar ao país depois de quatro temporadas na Itália (onde atuou pelo Torino e Roma).

"Estou muito motivado. O Raí me ligou e eu já tinha um desejo de voltar, falei para os meus pais, para minha mulher e falei que, se tivesse algo no Brasil, eu voltaria. O Raí me liga, me apresenta um projeto bacana. E eu já falo para ele: 'Meu sim você já tem'. Voltei para um time grande com um projeto legal", ressaltou.

Sem data prevista para sua estreia, o lateral ainda precisa de tempo para se recuperar já que está em fase de fortalecimento muscular. Quando estiver preparado, Bruno ainda terá de disputar vaga na equipe com Eder Militão, titular de confiança da equipe desde o ano passado. Mesmo com a disputa, Peres rasgou elogios ao atual titular, mas também destacou suas próprias características.

"A briga tem de ser uma coisa saudável. Militão é um menino do bem. A gente vai trabalhar para quem estiver melhor entrar e ajudar o São Paulo, que é o foco mais importante”, afirmou Bruno.

“Quem me acompanha sabe das minhas características. Sou um cara que gosta de ir para o ataque, do drible, do um contra um. Sou um jogador muito agudo, ofensivo e gosto de ir para frente. Aprendi a marcar na Itália, que era algo que eu não tinha”, concluiu o lateral.