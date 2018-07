Jogo Vasco x Bahia AO VIVO online na Copa do Brasil

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELO JOGO DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL, DISPUTADA NO ESTÁDIO DE SÃO JANUÁRIO, NO RIO DE JANEIRO.

A intensidade do treino comandado por Enderson Moreira foi grande. Ele fez ajustes táticos na equipe e treinou muitas bolas paradas. Faltas laterais, frontais e alguns escanteios, que podem ser arma da equipe. No fim das atividades, o elenco treinou cobranças de pênalti também.

“A gente tem que jogar para cima, não pode esperar muito a equipe do Vasco. A gente conhece o Jorginho, sabe que a equipe dele busca ter a posse de bola a todo momento para sair jogando e chegar no ataque. É marcar lá em cima, fazer o que o professor vem pedindo e buscar vencer”.

Para o goleiro Anderson, o Bahia tem que esquecer a vantagem e ir para cima. Ele contou que o elenco conhece o técnico do Vasco e precisa marcar em cima para poder sair com a classificação.

O atacante Kayke e o goleiro Douglas seguem fora da equipe. O primeiro segue em fase de transição e ficou apenas na academia neste domingo (15), enquanto o segundo fez trabalho de fisioterapia e um leve exercício físico no gramado.

Nino Paraíba é um dos reforços para o Tricolor de Aço. O lateral-direito que não pôde atuar no segundo jogo da final da Copa do Nordeste por suspensão, volta ao time para o duelo.

Depois do 3 a 0 no jogo de ida, o Bahia chega com uma certa tranquilidade para o segundo jogo no Rio de Janeiro. Podendo perder por dois gols de diferença, o time de Enderson Moreira é o favorito para avançar no confronto, o que não quer dizer que vá confirmar a vantagem.

“Temos duas possibilidades, e isso é bom. Ríos não participou da intertemporada, mas se preocupou em não ficar parado. Ele está muito bem, fez bons treinos. O Evander mostrou que tem uma finalização muito forte e pode fazer o papel de atacante. Os dois têm chance”.

Jorginho comentou suas opções com o atacante e com o meia, e ressaltou que apesar de não participar da intertemporada, Ríos se cuidou. Ele elogiou Evander no quesito finalização e disse que o jovem pode atuar na função de atacante.

A grande dúvida fica por conta da presença ou não do centroavante Andrés Ríos. De contrato renovado até o final do ano, o argentino é incógnita para o confronto já que voltou a treinar somente essa semana. Caso o camisa 9 não vá a campo, Evander deve atuar na posição.

Após disputar a Copa pela Seleção do Uruguai, Martín Silva está de volta e vai para o jogo, já que Fernando Miguel atuou na competição pelo Vitória e por isso não pode entrar em campo mais. Lenon é a outra novidade. O lateral-direito contratado junto ao Guarani fará sua estreia oficial pelo Cruzmaltino.

A partida de ida, disputada na Fonte Nova, em Salvador, acabou com uma vitória incontestável da equipe baiana por 3 a 0. Agora, o time carioca precisa repetir o placar, ou a diferença de gols, para levar o confronto para disputa de penalidades máximas. Caso vença por quatros gols de vantagem, se classifica. Ao Tricolor, o empate ou até uma derrota por dois gols será suficiente para classificação.

Vasco e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, em São Januário. O confronto é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Quem passar estará classificado para as quartas de final da competição.