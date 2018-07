Após eliminação na Copa do Brasil, Paulo André projeta sequência do Atlético-PR

O Atlético-PR foi eliminado da Copa do Brasil após ficar no empate com o Cruzeiro nesta segunda feira, no Mineirão. A volta do Furacão também marcou o retorno de Paulo André, recuperado de lesão nas costas, o zagueiro foi titular contra a Raposa. Depois do jogo, em entrevista, o camisa 13 comentou sobre o novo técnico, Tiago Nunes, e avaliou o time para a sequência da temporada.



“Foram 16 treinos com o Tiago , mas a gente vê uma mudança de postura tática. Acho que assimilamos bem e fizemos uma partida equilibrada. Em termos gerais, perdemos a classificação no jogo em casa. Precisamos de um número maior de jogos”, disse.

A expectativa para o próximo semestre é grande, procurando melhorar os erros que tiveram além disso, o jogador comentou sobre os reforços.

“Alguns reforços já chegaram, outros voltaram ao clube. Isso aumenta o número de atletas e dá opções ao Tiago. Esperamos que o segundo semestre, em termos de pontos, seja muito melhor do que o primeiro”, concluiu.



O próximo compromisso do clube paranaense é contra o Internacional, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, quinta-feira (19), às 21h, na Arena da Baixada.