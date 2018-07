Fora dos gramados desde abril, Gatito Fernández é sondado pelo futebol italiano

O goleiro Gatito Fernández, destaque do Botafogo no título do Campeonato Carioca e na reta final do último Brasileirão, foi sondado pelo futebol italiano. Se recuperando de uma lesão no punho direito, o paraguaio que não atua desde abril deve receber uma proposta oficial nessa janela de transferências. A informação é do Globoesporte.com.

Gatito renovou seu contrato com o alvinegro há 3 meses, o novo vínculo vai até 2021. Porém, com uma situação financeira não muito confortável e precisando arcar com algumas despesas, o Botafogo pode acabar negociando o jogador, caso a proposta seja boa. Em contrapartida, Jefferson, ídolo do glorioso, anunciou que se aposentará em dezembro, e Gatito seria o titular absoluto da posição com o companheiro se retirando dos gramados.

Um dos maiores fatores atrativos para o mercado externo é que o paraguaio, além de ótimo goleiro, tem cidadania europeia, o que facilitaria a transferência. Ano passado, o Napoli fez uma oferta de aproximadamente R$11,5 milhões para o jogador de 30 anos. Na época, o negócio não andou e Gatito fez questão de tranquilizar os torcedores e garantiu foco total na equipe carioca.

Reinaldo Pitta, empresário do goleiro, comentou sobre os rumores. Ele confirmou a procura dos italianos por Gatito, enfatizando a necessidade de ambos os lados saírem ganhando em uma possível negociação.

"Desde o ano passado representantes de clubes italianos nos procuram. A tendência é que propostas mais concretas cheguem na janela, isso é natural. Mas como eu disse, tudo será sempre feito de acordo com o interesse de todas as partes envolvidas. Entendemos o momento econômico do Botafogo e uma negociação só irá avançar se for boa para todas as partes", disse.

"O Gatito está feliz no Botafogo, adora o Rio de Janeiro e vive o melhor momento de sua carreira. Está com contrato renovado e tem a ambição de conquistar títulos e ser titular do Paraguai no próximo ciclo de Copa do Mundo", completou.

Praticamente recuperado da lesão, Gatito deve estar à disposição novamente em três ou quatro rodadas. O paraguaio já vem treinando em um ritmo forte a parte física e ainda utiliza a proteção no punho direito apenas por precaução.