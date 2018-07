Mano Menezes elogia atuação do Cruzeiro: "Estou satisfeito com o que os jogadores produziram"

O Cruzeiro conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O time celeste empatou com o Atlético-PR, no Mineirão, por 1 a 1. O placar no jogo de ida, 2 a 1 para os celestes, na Arena da Baixada ajudou na passagem para a próxima fase do torneio.

O próximo adversário na competição será o Santos. O primeiro jogo será com mando santista, no dia 1º de agosto. A partida de volta será no dia 15 do mesmo mês. O Peixe já esteve no caminho cruzeirense em um dos títulos celestes no torneio. Em 2000, ambos se encontraram nas semifinais.

Após o jogo, o técnico Mano Menezes, em entrevista coletiva, exaltou a postura dos jogadores em campo, apesar do empate. Menezes colocou expressões como "equilibrado" e "maduro" para elogiar seus comandados.

"O Cruzeiro fez um bom jogo. O jogo era perigoso. Não só pelo adversário. Ninguém sabe como as equipes iriam voltar. No nosso caso, não sabíamos nem como o Atlético iria jogar. Ele exigiu taticamente da gente no jogo. Saio satisfeito com o desempenho tático. O Cruzeiro fez um bom jogo, equilibrado, maduro e consciente. O Cruzeiro foi apertando e não saiu com a vitória por detalhes do jogo. Hoje, o importante era a classificação, que veio com o empate. Saio satisfeito. Estou satisfeito com o que os jogadores produziram. É daqui para mais", declarou.

Embora o treinador não tenha poupado elogios aos seus jogadores, o mesmo não pode-se dizer da torcida. Mano Menezes teceu críticas aos cruzeirenses das arquibancadas do Mineirão. Vale ressaltar que o estádio recebeu mais de 44 mil presentes numa segunda-feira, dia pouco utilizado em partidas de mata-mata no futebol brasileiro.

"Vamos procurar crescer em cima de vitórias, de classificações. Não é fácil chegar na reta final da Copa do Brasil. Precisamos de ajuda das arquibancadas. Em determinados momentos, ( a torcida) estava silenciosa. Torcer com 2 ou 3 a 0, aí eu também torço. Nós precisamos da ajuda, do empurrão. A torcida sabe da importância que tem para a nossa equipe. Com a nossa classificação, a torcida vai empurrando, vai acreditando mais. Estou aqui há três anos. Nos dois primeiros chegamos à semifinal e depois conquistamos o título. Já estamos nas quartas de final da Copa do Brasil este ano. Todo mundo quer chegar. Muita gente boa ficou pelo caminho. Temos que saber respeitar isso. É muito difícil chegar entre os melhores", ressaltou.

O Cruzeiro volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O time celeste retorna a campo na próxima quinta-feira (19), contra o América-MG, clássico local, no Mineirão.