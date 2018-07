Embalado e de olho no G-4, Guarani recebe Figueirense buscando subir na tabela

De olho no G4, o Guarani recebe o Figueirense, no Estádio Brinco de Ouro, nesta terça-feira (17), às 21h30, em jogo válido pela 16° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado e invicto nos últimos sete jogos, o time de Campinas busca manter o bom retrospecto em casa, sendo 12 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas em 18 jogos. Já o Alvinegro busca manter seu bom retrospecto fora de casa, sendo dez vitórias, seis empates e três derrotas em 19 jogos.

A equipe paulista atualmente ocupa à sétima posição com 23 pontos, um a mais que o time catarinense, que ocupa à nona colocação. O técnico do Bugre, Umberto Lauzer deve repetir a mesma escalação da vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, em Campinas.

Objetivo do Guarani é o G-4

Os desfalques serão os novos reforços, o zagueiro Ferreira e o volante Fabrício, que ainda não têm condição de jogo, outro desfalque será a do volante Bruno Souza, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e não jogará até o final do ano que vem.

Sem perder há sete jogos embalado pelas duas últimas vitórias, o técnico Umberto Lauzer considera que para a equipe garantir vaga no G4 ao fim do primeiro turno, é preciso somar 30 a 32 pontos.

"Nos agrada essa pontuação. Se olhar para trás, a gente poderia estar em uma condição melhor. Pelo que aconteceu nas últimas rodadas, vai gerar em torno de 30, 32 pontos a briga pelo acesso. Vamos vivenciar o Figueirense para chegar a 26 ao término da rodada e entrar na disputa", disse o treinador, em entrevista coletiva nesta segunda-feira à tarde.

O treinador também falou sobre o estilo de jogo apresentado pelo Guarani em campo. No início do campeonato, o Bugre atacava a todo momento e agora adotou uma formação mais cautelosa. Umberto admitiu o ajuste, mas não se mostrou inteiramente satisfeito.

"Particularmente gosto do futebol jogado, de uma equipe que propõe o jogo. Por isso treino as minhas equipes para serem incisivas em busca do gol. A gente procurou fazer um ajuste, porque estava tomando muitos gols no fim da partida. Mas tem me incomodado porque a gente abdica de ficar no campo ofensivo e gera um desconforto lá atrás. Precisa de equilíbrio no campo ofensivo mesmo estando à frente do placar", afirmou o comandante.

Figueirense quer encostar no grupo de acesso para primeira divisão

Por outro lado, o Figueirense tem uma série de desfalques para a partida. O lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni assinou com o Portimonense-POR. Sem João Paulo, novo titular do setor, Henrique Trevisan deve ser o novo titular da posição. O técnico Milton Cruz ainda deve realizar quatro mudanças no time titular.

O técnico do Furacão catarinense tem uma meta nesta reta final do primeiro turno da Série B, estar entre os quatro primeiros colocados e traça objetivos a curto prazo para os próximos jogos: Guarani (F), Vila Nova (C), Paysandu (F) e CRB (C).

"É mais um jogo difícil, fora de casa. Temos feitos bons jogos fora de casa. Eles vêm de período de invencibilidade. É um campeonato complicado, não tem jogo fácil. Todos estão na briga. Está por começar o segundo turno ainda. Esperamos estar entre os quatro após estes jogos", disse o treinador, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

O treinador terá o retorno do zagueiro Nogueira e do meia Renan Mota, que cumpriram suspensões por cartões amarelos. Outra novidade é a possibilidade de Patrick aparecer no miolo alvinegro, após treinar entre os titular no trabalho apronto para o duelo. Milton confia em melhora da equipe com a presença de Mota na armação.

"É um jogador importante, a torcida tinha pouca paciência com ele, mas viram o porquê da insistência em colocá-lo. É um jogador que dá qualidade, organiza o time, junto com o Jorge (Henrique, em recuperação de lesão) quando está. Confio no potencial dele, é importante ao esquema. Acredito nele, que volte a jogar e fazer um grande jogo", disse.