Artilheiros liberados: Guerrero recebe aval da Fifa e Uribe é regularizado no BID

Na véspera do retorno aos gramados, o Flamengo recebeu duas boas notícias envolvendo os seus centroavantes. De acordo com a Corte Arbitral do Esporte, a decisão do Tribunal Federal Suíço libera o peruano Paolo Guerrero para atuar pelo Flamengo, enquanto ela não for revertida.

A Fifa, em e-mail enviado para o repórter Daniel Mundim do "globoesporte.com", ratificou a informação do CAS e deu o aval para o atacante entrar em campo pelo Rubro-Negro. Porém, a equipe carioca ainda espera um 'ok' da CBF para relacionar o jogador para enfrentar o São Paulo, amanhã (17).

Outra novidade, dessa vez confirmada, será Fernando Uribe. O colombiano teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na manhã dessa terça, e será relacionado para provavelmente realizar sua estreia com a camisa rubro-negra. Em coletiva, Maurício Barbieri elogiou os dois atacantes, além do jovem Lincoln:

"O Uribe tem essa situação (muito tempo sem jogar), mas a gente entende que ele consegue começar um jogo, não sei se vai terminar. Guerrero, Lincoln também estão assim. Ainda vou observar eles no treinamento de hoje, qualquer que seja a escolha acho que a gente está bem servido".

O Flamengo receberá o São Paulo, amanhã às 21h45 no Maracanã, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a liderança isolada da competição, com 27 pontos, quatro a mais que Atlético-MG e o Tricolor Paulista.