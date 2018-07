De férias no Brasil, Thiago Silva mantém forma física em CT do Fluminense

Após os jogos da Copa do Mundo, o zagueiro Thiago Silva visitou na manhã desta terça-feira (17) o CT do Fluminense, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Idolo do Tricolor, ele está de férias da temporada européia e, então, aproveita o tempo livre para manter a forma física até se reapresentar no Paris Saint-Germain, da França.

Cria de Xerém, Thiago Silva jogou pelo Fluminense de 2006 a 2008. Neste período, atuou em 146 jogos e marcou 14 gols. Também, ele foi campeão da Copa do Brasil 2007 e vice da Libertadores em 2008, quando deixou o Brasil para atuar pelo Milan e posteriormente no PSG.

O Tricolor, através das redes sociais, divulgou vídeos do zagueiro aprimorando sua forma física no CT. Confira: