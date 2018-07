Gum destaca 'cenário de reconstrução' no Fluminense após pausa no Campeonato Brasileiro

Na tarde desta quinta-feira (17), antes do treino, o zagueiro Gum foi o escolhido para a coletiva, no CT Pedro Antônio. Um dos assuntos foi o retorno no Campeonato Brasileiro, que será contra o Vasco. E o zagueiro se disse otimista.

“O trabalho tem sido muito bom com o Marcelo. Naturalmente estamos trabalhando com uma nova forma de jogar, buscando nos entrosar. Estamos focados para superar as dificuldades naturais de um clássico”, disse o zagueiro.

Gum também falou sobre as mudanças que o time vem passando, como a chegada do novo técnico, Marcelo Oliveira. E destacou que a equipe está sempre querendo melhorar.

“Um cenário de reconstrução. De trabalho, de um novo período dentro da competição. Nós trabalhamos sempre querendo melhorar. Fazemos tudo que o professor falou. Queremos ganhar pontos para subir na tabela”.

O clássico contra o Vasco terá como mandante e a equipe adversária optou por São Januário como local da partida. Gum falou sobre jogar um clássico em outro estádio no Rio.

“Jogar em São Januário é diferente. A maioria dos clássicos acontecem no Maracanã, mas entendemos e respeitamos a opção do Vasco de jogar lá”.

Além do novo técnico, a equipe também contou com a chegada de reforços, como o zagueiro Digão e o atacante Luciano. Gum considera normal a chegada e a partida de jogadores na equipe.

“Futebol tem mudanças o tempo todo. É natural. Não é só aqui que houve perdas e chegadas de jogadores. Vamos receber bem quem chegou, quem está aqui, para nos entrosar o mais rápido possível e, dentro de campo, botar em prática os resultados”.

Gum reforçou o desejo da equipe de melhorar a situação pelo qual vêm passando. Foram quatro derrotas seguidas antes da pausa para a Copa do Mundo e uma queda na tabela de classificação.

“Estamos nos preparando. A sequência de jogos vai nos dizer como estamos indo. Vamos tentar fazer de tudo para que o Fluminense volte da melhor maneira possível, voltando a vencer para subir na tabela”.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Com Marcelo Oliveira, a equipe abandona o esquema anterior, com três zagueiros. E Gum destacou que a mudança não está só no número de zagueiros, e sim no time todo.

“Quando você ataca, tem que prestar atenção por ter um zagueiro a menos. Precisamos ter a sabedoria de atacar, mas se defender bem. O sistema defensivo inteiro precisa estar bem posicionado”.

Ao ser perguntado sobre a confiança dos torcedores na equipe, Gum afirmou que os jogadores que devem passar isso para eles, com vitórias, boas atuações e, consequentemente, ascensão na tabela.

“Quem tem que passar confiança ao torcedor somos nós. Não adianta confiar se a gente não corresponder em campo. Caímos de produção nos últimos jogos, tivemos mais erros que acertos. Precisamos demonstrar ao torcedor que eles podem confiar em nós”, finalizou.

A partida contra o Vasco será na próxima quinta-feira (19), em São Januário, às 19h. O clássico é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Tricolor precisa voltar a vencer após cinco jogos.