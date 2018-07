Jonatan Alvez é apresentado pelo Internacional e diz estar realizando sonho

O uruguaio Jonatan Alvez foi apresentado na manhã desta terça-feira (17), no estádio Beira-Rio. O atacante recebeu das mãos de Roberto Melo a camisa número 86 e revelou estar realizando um sonho de menino. O atleta assinou empréstimo com o Internacional até julho de 2019. Antes mesmo de ser anunciado, já treinou com o restante da equipe.

“Meu empresário disse que havia possibilidade de outros clubes. Eu queria cumprir um sonho de menino de jogar no Brasil. Estou realizando um sonho. O Inter tem muitos títulos. Para mim é para frente, tratar de conquistar mais ainda. Queria agradecer o Inter por confiar no meu trabalho. Vim aqui para buscar um novo ar, um novo rumo na minha carreira. Fiz uma boa escolha. Estou agradecido”, afirmou.

Aos 30 anos, ele vem do Júnior de Barranquilla, onde não teve uma passagem de brilho. Respirando novos ares em Porto Alegre, Alvez pretende ter vida longa no clube gaúcho. Na madrugada da última sexta-feira, dezenas de torcedores colorados compareceram ao Aeroporto Salgado Filho para recepcionar o atacante, gritando “Dá-lhe Loco”. Ele agradeceu a torcida e explicou o apelido.

“Quero fazer meu trabalho para dar alegria ao torcedor. Cheguei e fui bem recepcionado. Agradeço a eles. O apelido Loco é porque não gosto de perder. Em todos os clubes que vou, trato de ganhar. Para o Inter não vim apenas por vir, quis vir. Vim de empréstimo mas quero ficar muito mais e mostrar para a torcida que posso chegar longe com meu trabalho".

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Sua passagem pelo Junior de Barranquilla não foi das melhores, ele se destacou no futebol atuando pelo Barcelona, do Equador entre 2016 e 2017. Em 73 partidas, marcou 46 gols, sendo um deles no Grêmio, durante a semifinal da Libertadores da América do ano passado.